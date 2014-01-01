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"عورتاني" يطلّع على سير عمل تأسيس المركز الوطني للامتحانات

السبت 12 نوفمبر 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عورتاني" يطلّع على سير عمل تأسيس المركز الوطني للامتحانات



رام الله / سما /

أطلع وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني ، على سير عمل تأسيس المركز الوطني للامتحانات، والجهود المبذولة لإنشائه بعد صدور مرسوم رئاسي بشأن تأسيسه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير  برئيس المركز د. محمد عواد وممثلي الادارات العامة في المركز، حيث استمع الوزير إلى تقارير الإنجازات والإجراءات التي تمت لتأسيس المركز،، واطلع على أنشطة المركز وبخاصة في موضوع بنك الاسئلة والرؤية المستقبلية.


وخلال اللقاء، أصدر عورتاني توجيهاته بتوفير كافة الاحتياجات والخبرات اللازمة لتمكين المركز من إنجاز مهامه وفق النظام،، ليأخذ المركز دوره المأمول في تحقيق الغايات المرجوة، مثمناً الجهود المبذولة في تنفيذ الامتحانات الدولية والوطنية والتوظيف والثانوية العامة وغيرها، مشدداً على ضرورة مأسسة الأبحاث والدراسات التربوية والانتصار لثقافة تعزيز المؤشرات في بلورة السياسات الناظمة لعمليات التقييم، ومأسسة الجهود المنضوية في هذا الإطار بالشراكة الفاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والدولية.

#مروان عورتاني #وزير التربية والتعليم #الامتحانات

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