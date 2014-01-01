  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على لص سرق 23 منزلا في اريحا

السبت 12 نوفمبر 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على لص سرق 23 منزلا في اريحا



اريحا / سما /

قبضت شرطة محافظة أريحا والأغوار اليوم ، على مشتبه فيه بالسرقة تركزت في عدد من المنازل في المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المباحث العامة توصلت إلى المشتبه فيه بعد أجراء البحث والتحري، وبعد وقوع عدد من السرقات والبلاغات ، حيث أقدم المشتبه فيه على سرقة مضخات مياه وعدد كهرباء ودراجات كهربائية وادوات بناء من المنازل وورش البناء والبيوت الحديثة التجهيز وغير المسكونة.

واضافت ان المشتبه فيه تصرف بكامل المسروقات خارج المحافظة ، حيث تم التحفظ عليه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول .

#سرقة #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلق على تصويت أوكرانيا لصالح المقترح الفلسطيني في الأمم المتحدة

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مسؤول إسرائيلي: وزير محتمل في حكومة نتنياهو قد يسبب تصعيدا خطيرا ويفكك السلطة الفلسطينية

يديعوت: "إسرائيل" ستُحاكم في محكمة العدل الدولية.. جلعاد إردان يهدد

الأمم المتحدة تعتمد قرارا تاريخيا لصالح فلسطين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: بن غفير سيقودنا لانتفاضة ثالثة.. الانفجار قد يأتي من ثلاثة اتجاهات

الأخبار الرئيسية

قائد كتيبة غولاني

قائد كتيبة غولاني يروي لأول مرة تفاصيل مريعة عن معركة الشجاعية عام 2014

محمد الخضري

صحيفة تكشف سبب إفراج السعودية عن القيادي في حماس محمد الخضري

نصر الله: حكومة "إسرائيل" سيتسلمها الحمقى وقد يكون لنتائج الانتخابات خطيرة على فلسطين ..

بحرية الاحتلال

واللا العبري: الجيش أحبط عملية تهريب أسلحة نوعية وثمينة لكوماندوز حماس بهذه الطريقة..

إسرائيل: مصر ستستمِّر بأداء دورٍ مركزيٍّ في الوطن العربي والملك عبد الله يخشى نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية