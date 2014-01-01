الشرطة تقبض على لص سرق 23 منزلا في اريحا

اريحا / سما /

قبضت شرطة محافظة أريحا والأغوار اليوم ، على مشتبه فيه بالسرقة تركزت في عدد من المنازل في المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المباحث العامة توصلت إلى المشتبه فيه بعد أجراء البحث والتحري، وبعد وقوع عدد من السرقات والبلاغات ، حيث أقدم المشتبه فيه على سرقة مضخات مياه وعدد كهرباء ودراجات كهربائية وادوات بناء من المنازل وورش البناء والبيوت الحديثة التجهيز وغير المسكونة.

واضافت ان المشتبه فيه تصرف بكامل المسروقات خارج المحافظة ، حيث تم التحفظ عليه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول .