الشقيقان عبد الجواد ومحمد شماسنة يدخلان عامهما الـ30 في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل الأسيران الشقيقان عبد الجواد شماسنة (59 عاما) وشقيقه محمد (53 عاما)، اليوم السبت، عامهما الـ30 على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم السبت، إن الأسيرين شماسنة وهما من بلدة قطنة شمال غرب القدس، من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو وعددهم (26) أسيرًا، ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم عام 2014، ضمن الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.

وتعرض الأسير محمد شماسنة بعد اعتقاله لتحقيق قاس وطويل استمر لمدة 45 يومًا، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد ثلاث مرات و20 عامًا، وأضيف على حكمه لاحقًا عشر سنوات، ويعاني اليوم من مشاكل صحيّة نتيجة للظروف الاعتقالية القاسية التي واجهها على مدار سنوات اعتقال الـ29 المتواصلة، وهو متزوج وله ثلاث بنات حينما اُعتقل كانت أصغرهن تبلغ من العمر شهرين، واليوم هو جد لأكثر من عشرة أحفاد.