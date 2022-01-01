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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 12 نوفمبر 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (6-11 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10797 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10981 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10553 مواطناً و164 أجنبياً، و80 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10799 مواطناً، و129 أجنبياً، و50 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #ايرز #حركة السفر

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