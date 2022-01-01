محدث..ارتفاع عدد ضحايا حادث السير شرق بيت لحم إلى ثلاثة

رام الله/ سما/

لقي مواطن صباح اليوم السبت، مصرعه، متأثراً بإصابته جراء حادث سير مروع وقع بين 3 مركبات مساء أمس، على دوار الفرديس شرق بيت لحم، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 3، وإصابة 4 مواطنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شاباً (20 عاماً) من سكان مدينة دورا، توفي صباح اليوم في مشفى الجمعية العربية من سكان مدينة دورا متاثراً باصابته بحادث ليلية أمس.

وكانت غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت مساء أمس الجمعة، إشارة حول وجود حادث تصادم وقع على دوار الفرديس شرقي محافظة بيت لحم بين 3 مركبات نتج عنه عدد من الاصابات نقلت للمستشفيات وقد اعلن الاطباء في مشفى الحسين عن وفاة احدهم فيما اعلن الاطباء في المشفى الاهلي عن وفاة اخرى وما زال عدد من الاصابات تتلقى العلاج في عدد من المشافي.

وأكد ارزيقات بأن خبراء السير بشرطة بيت لحم توجهوا الي مكان الحادث وباشروا اجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته وتم ابلاغ النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل بعدم تناقل الفيديوهات المصورة للحادث والضحايا وعدم التسرع في نشر الاخبار واخذها من مصادرها الرسمية.