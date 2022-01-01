رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، اعتماد الأمم المتحدة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية من «العدل الدولية» بماهية الاحتلال الإسرائيلي.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى، تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، محذرا من أي خطوات ضم أو أعمال أحادية قد تقدم عليها الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الأمم المتحدة تعتمد قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية من "العدل الدولية" بماهية الاحتلال الإسرائيلي

- عشرات الإصابات في الضفة نتيجة اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين

- الرئيس يتلقى اتصالا من بوريل ويحذر من أي خطوات ضم أو أعمال أحادية قد تقدم عليها الحكومة الاسرائيلية القادمة

- مصرع 4 مواطنين في حوادث متفرقة والقبض على شخص مشتبه فيه بقتل طفل في قراوة بني حسان

- الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

- أغلبية الأميركيين اليهود يعارضون الاستيطان و"نتنياهو" وسياسات "أيباك"

- واشنطن تدين مشاركة بن غفير في مراسم لذكرى حاخام متطرف

- تفاهمات في المفاوضات الائتلافية بشأن توسيع الاستيطان والحد من صلاحيات "المحكمة العليا"

"الأيام":

- الأمم المتحدة تطلب فتوى قانونية من "العدل الدوليـة" حول ماهية الاحتلال

- بيت لحم: مصرع مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث سير على دوار الفريديس

- واشنطن: طرح نهج دبلوماسي لحل الدولتين لن يكون فعالاً

- هرتسوغ سيكلف نتنياهو غداً تشكيل الحكومة الإسرائيلية

- واشنطن تدين بن غفير: الاحتفاء بإرث منظمة إرهابية يثير الاشمئزاز

- عائلة أبو عاقلة ونقابة الصحافيين تطالبان الأمم المتحدة بإحقاق العدالة

- إجماع دولي على تمديد ولاية "الأونروا" وعدم قانونية المستوطنات

- قوات أوكرانية تدخل مدينة خيرسون بعد انسحاب 30 ألف جندي روسي

"القدس":

- قرار أممي بالتوجه للمحكمة الدولية للبت في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية

- إصابات خلال قمع مسيرات الضفة الأسبوعية

- البدء بإقامة أطول جسر معلق يربط بين البلدة القديمة والثوري

- الرئيس يحذر من خطورة الضم

- فرنسا تنهي رسميا عملية برخان في الساحل

- البدء بإقامة أطول جسر معلق يربط بين البلدة القديمة والثوري

- نتنياهو سيكلف غدا بتشكيل الحكومة

- الأردن: تظاهرة حاشدة ضد اتفاقية «الماء مقابل الكهرباء» مع إسرائيل

- دعم ألماني للاجئين الفلسطينيين بقيمة 36 مليون يورو

- أوكرانيا تعلن بدء دخول قواتها إلى خيرسون

- بايدن يحث على بذل المزيد في النضال من أجل المناخ