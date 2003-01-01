العوض: اعتماد الامم المتحدة لقرار فلسطين يمثل انتصاراً للعدالة والحق الفلسطيني

غزة/سما/

رحب وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني - عضو المكتب السياسي لحزب الشعب باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، لقرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريًا من أعلى هيئة قضائية دولية "محكمة العدل الدولية " حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في ارض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وحيا العوض في تصريح صحفي الدول الصديقة التي وقفت الى جانب العدالة وصوتت لصالح هذا القرار واعتماده دعماً للشعب الفلسطيني الذي تعرض للظلم ومصادرة حقوقه على مدار قرن من الزمن.

وأضاف العوض أن هذا النجاح الدبلوماسي يتطلب تكثيف الجهود على مختلف المستويات الاممية وفي كافة المحافل الدولية لمواصلة فضح جرائم الاحتلال والطلب من المجتمع الدولي والامم المتحدة تنفيذ قراراتها الخاصة بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني ، عبر انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم طبقاً للقرار ١٩٤ .