مصرع مواطنين وإصابة 16 آخرين إثر حادث سير مروع شرق بيت لحم

بيت لحم/سما/

لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 16آخرين، مساء اليوم إثر حادث سير مروع عند مفرق الفرديس شرق بيت لحم.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني بوفاة شخصين واصابة 16 بينهم 4 اصابات خطيرة و12 اصابة بجراح متفاوتة خلال حادث سير وقع بين عدة مركبات.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت مساء اليوم إشارة حول وجود حادث تصادم وقع على دوار الفريديس شرق المحافظة بين ثلاث مركبات، نتج عنه عدد من الإصابات نقلت للمستشفيات.

وأضاف أن الأطباء في مستشفى الحسين أعلنوا عن وفاة أحد المصابين، فيما أعلن الأطباء في المستشفى الأهلي عن وفاة مصاب آخر، وما زال عدد من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأكد ارزيقات بأن خبراء السير بشرطة بيت لحم توجهوا الي مكان الحادث، وباشروا بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وناشد ارزيقات المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تناقل الفيديوهات المصورة للحادث والضحايا، وعدم التسرع في نشر الأخبار، وضرورة أخذها من مصادرها الرسمية.