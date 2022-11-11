  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة شاب بجروح ورضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه وسط الخليل

الجمعة 11 نوفمبر 2022 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بجروح ورضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه وسط الخليل



الخليل/سما/

اصيب شاب، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أبن جنود الاحتلال هاجموه أثناء مروره بمركبته في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المركبة وحطموا زجاجها، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما تسبب بإصابته برضوض وجروح.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ما يسمى حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وفي وقت سابق، اعطب مستوطنون من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، إطارات 4 مركبات تعود ملكيتها لمواطنين يقطنون في "واد الحصين" شرق المدينة.

#الخليل #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

قطر تعتقل 8 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"

إسرائيل: مصر ستستمِّر بأداء دور مركزي والملك عبد الله يخشى نتنياهو ومقولة “ستكون آخر ملك بالأردن”

انخفاض في سعر صرف الدولار

واشنطن : احتفال بن غفير بإرث منظمة إرهابية أمر مثير للاشمئزاز

مسؤول إسرائيلي: وزير محتمل في حكومة نتنياهو قد يسبب تصعيدا خطيرا ويفكك السلطة الفلسطينية

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

يديعوت: بن غفير سيقودنا لانتفاضة ثالثة.. الانفجار قد يأتي من ثلاثة اتجاهات

الأخبار الرئيسية

يديعوت: بن غفير سيقودنا لانتفاضة ثالثة.. الانفجار قد يأتي من ثلاثة اتجاهات

إيكونوميست تحذر من أيام صعبة في الضفة وغزة: حكومة نتنياهو قد تزيد النار اشتعالا

مسؤول إسرائيلي: وزير محتمل في حكومة نتنياهو قد يسبب تصعيدا خطيرا ويفكك السلطة الفلسطينية

"الشاباك" يعترف بالتجسس على صحافيين بواسطة هواتفهم الخليوية

photo_2022-11-11_14-16-24

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية