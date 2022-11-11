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إصابات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرق الخليل

الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرق الخليل



الخليل/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليهم خلال قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة جبل جالس شرق الخليل.

وقال المواطن شاكر حامد التميمي إن مستوطنين من مستوطنة "حافات قال" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموه وعائلته ومتطوعين أجانب بالحجارة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في جبل جالس، ما أدى لإصابته وأفراد من عائلته برضوض.

وأضاف التميمي أنه يتعرض وعائلته لاعتداءات شبه يومية من المستوطنين، لقرب منزله من المستوطنة المذكورة، مناشدا المنظمات الحقوقية والإنسانية، التدخل لوقف هذه الاعتداءات.

#اصابات #الخليل

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