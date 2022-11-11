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الشعبية تعقب على مقاطعة الرئيس الجزائري لكلمة الرئيس "الإسرائيلي" في قمة المناخ

الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تعقب على مقاطعة الرئيس الجزائري لكلمة الرئيس "الإسرائيلي" في قمة المناخ



غزة/سما/

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة، أن انسحاب الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون من قمة المناخ عند اعتلاء رأس الإرهاب الصهيوني لمنصة الخطابات بالمؤتمر تعبر عن عمق وحقيقة شراكة الشعب الجزائري للشعب الفلسطيني في مواجهة الإرهاب الصهيوني الاستيطاني.

وأكدت الشعبية في تصريحٍ لها اليوم الجمعة، على فخرها واعتزازها  بهذه الشراكة التي جعلت من الاشتباك في كل مكان وبكل الأشكال تعبيرًا عن الهوية العربية القومية التي تعتبر  القضية الفلسطينية أحد أهم أركانها والكيان الإرهابي الصهيوني عدوها المركزي ووحدة المقاومة وأدواتها وتكامل أشكالها حارس أمين للأمن القومي العربي.

ووجهت الشعبية التحية للجزائر رئيسًا وشعبًا وحكومة، وهي تدعم وتساند شعبنا ومقاومته ضد الإحتلال

#الجبهة الشعبية #عبد المجيد تبون

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