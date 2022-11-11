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حماس: شعبنا الفلسطيني يثق بوطنية أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة

الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: شعبنا الفلسطيني يثق بوطنية أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، ان شعبنا الفلسطيني يثق بوطنية أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة وندعوهم للالتحام بالمقاومين.

وأضاف قاسم خلال حديثه لقناة الأقصى"أن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد بشكل مستمر"، مشيرًا إلى أن نضال شعبنا مستمر حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني.

​ وأكد أن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي ثأر لعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى.

وأوضح قاسم أن المسجد الأقصى كان دومًا مفجر الثورات وسيبقى كذلك، مشددًا على أن العبث بهوية المسجد سيكون صاعق تفجير كبير.

وأكد قالسم أن معركة "حد السيف" مثلت تفوقا حقيقيا للعقل الاستخباري لكتائب القسام، قائلا: "إن غزة دائمًا حاضرة في كل مراحل الفعل النضالي".

#حماس #الاجهزة الامنية الضفة الغربية

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