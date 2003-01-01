  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسميا .. نتنياهو سيُكَلَّف بتشكيل الحكومة الأحد المُقبل

الجمعة 11 نوفمبر 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. نتنياهو سيُكَلَّف بتشكيل الحكومة الأحد المُقبل



القدس المحتلة / سما /

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتكليف نتنياهو بتشكيلها.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه “ستنتهي جولة التوصيات رسميا غدا وسيتم تكليف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الائتلاف يوم الأحد”.

وأضافت أنه وفقا لتحديثات المفاوضات، من المحتمل أنه سيتمكن من تقديم حكومة يوم الثلاثاء عندما يؤدي الكنيست اليمين.

وحصل زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على توصية 64 عضو كنيست بتكليفه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

قطر تعتقل 8 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"

انخفاض في سعر صرف الدولار

لا يمكن اعتراضه..إيران تُعلن تطوير صاروخ باليستيّ فرط صوتيّ للمرّة الأولى

إسرائيل: مصر ستستمِّر بأداء دور مركزي والملك عبد الله يخشى نتنياهو ومقولة “ستكون آخر ملك بالأردن”

واشنطن : احتفال بن غفير بإرث منظمة إرهابية أمر مثير للاشمئزاز

أميركا تزود إسرائيل بـ3 طائرات "إف-35"

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : مسؤولون فلسطينيون يبعثون برسائل الى اسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

عبدالله

إسرائيل: مصر ستستمِّر بأداء دور مركزي والملك عبد الله يخشى نتنياهو ومقولة “ستكون آخر ملك بالأردن”

لجنة أممية قد توافق اليوم على اقتراح فلسطيني ضد احتلال الضفة الغربية واسرائيل تهدد

واشنطن : احتفال بن غفير بإرث منظمة إرهابية أمر مثير للاشمئزاز

قطر تعتقل 8 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية