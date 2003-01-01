رسميا .. نتنياهو سيُكَلَّف بتشكيل الحكومة الأحد المُقبل

القدس المحتلة / سما /

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتكليف نتنياهو بتشكيلها.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه “ستنتهي جولة التوصيات رسميا غدا وسيتم تكليف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الائتلاف يوم الأحد”.

وأضافت أنه وفقا لتحديثات المفاوضات، من المحتمل أنه سيتمكن من تقديم حكومة يوم الثلاثاء عندما يؤدي الكنيست اليمين.

وحصل زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على توصية 64 عضو كنيست بتكليفه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.