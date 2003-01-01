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القبض على شخص مشتبه فيه بقتل طفل في سلفيت

الجمعة 11 نوفمبر 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص مشتبه فيه بقتل طفل في سلفيت



رام الله / سما /

كشفت شرطة محافظة سلفيت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية ملابسات جريمة مقتل طفل (7 أعوام) عثر على جثمانه مساء أمس وعلى جسده آثار طعنات.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن ادارة المباحث العامة بشرطة سلفيت وطاقم الادلة الجنائية، وبناء على عمليات البحث والتحري التي اجرتها وبالتنسيق مع النيابة العامة، قبضت على المشتبه فيه وضبط الاداة المشتبه باستخدامها في ارتكاب الجريمة".

واضاف ارزيقات، بانه تم التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة أصولا.

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