وضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد عرفات

رام الله / سما /

وضع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الجمعة، إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، في الذكرى الـ18 لاستشهاده.

ووضع العالول وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، وعدد من أعضاء الجبهة، وقائد الحرس الرئاسي منير الزعبي أكاليل زهور على ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات، وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة.

ووضع سفراء وقناصل أميركا الجنوبية المعتمدين لدى دولة فلسطين، أكاليل زهور على ضريح الشهيد عرفات في الذكرى الـ 18 لاستشهاده.