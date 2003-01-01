وفاة طفلة متأثرة بجروحها الخطيرة بحادث دهس في الخليل

رام الله / سما /

توفيت، الجمعة، طفلة تبلغ من العمر (8 سنوات) متأثرة بجروحها الخطيرة جراء تعرضها لحادث دهس في بلدة حلحول شمال الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفلة قد تعرضت للدهس أثناء عبورها الطريق في بلدة حلحول قبل 5 ايام، مما تسبب بإصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت على إثرها إلى مستشفى الأهلي لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم متأثرة بجراحها الخطيرة.

وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق في حينها، ومباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث من قبل شرطة المرور.