  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

في ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات.. "حماس": ملف اغتياله قضية وطنية مفتوحة

الجمعة 11 نوفمبر 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات.. "حماس": ملف اغتياله قضية وطنية مفتوحة



غزة/ سما /

 قالت حركة "حماس"، الجمعة، إن ملف اغتيال القائد الوطني ياسر عرفات "أبي عمار"، هو قضية وطنية مفتوحة، ومن الضروري الكشف عن جميع خيوطها أمام الجماهير الفلسطينية، وفضح كل المتورطين والمشاركين فيها ومحاسبتهم.

وشددت حماس في بيان لها، بالذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس الراحل، على أن جرائم الاحتلال وأذنابه لن تسقط بالتقادم، كما جاء في نص بيانها.

وقالت الحركة: "نستذكر بكل تقدير مواقفه في مسيرة شعبنا المتواصلة، نحو انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، ونستحضر جريمة الحصار والاغتيال التي تعرّض لها، والتي ما زال الاحتلال الصهيوني يمارسها حتى يومنا هذا ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، والتي تؤكّد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية نضالية موحّدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته ومشاريعه العدوانية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا". بحسب نص بيانها.

وأضافت: "في هذه الذكرى، نشدّ على أيادي المناضلين من كل الفصائل الذين يسيرون على درب القادة الشهداء؛ ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين، وفتحي الشقاقي، وأبو علي مصطفى، ويحفظون أمانة الشهداء في الاستمرار على درب المقاومة حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير".

الأكثر قراءة اليوم

قطر تعتقل 8 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"

أرقام صادمة .. مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا

لا يمكن اعتراضه..إيران تُعلن تطوير صاروخ باليستيّ فرط صوتيّ للمرّة الأولى

قد تضم 30 وزيرا .. تواصل مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أميركا تزود إسرائيل بـ3 طائرات "إف-35"

انخفاض في سعر صرف الدولار

البرلمان اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس خلفا لعون

الأخبار الرئيسية

واشنطن : احتفال بن غفير بإرث منظمة إرهابية أمر مثير للاشمئزاز

قطر تعتقل 8 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"

الرئيس عباس مخاطبا غزة : فتح لن تقبل باستمرار الانقسام مهما كلف الثمن

B507DED3-5765-424E-8CDF-D30594E50A0F

حشود هائلة تحيي ذكرى الشهيد الخالد ياسر عرفات في غزة...

يديعوت : نتنياهو بدأ مشاورات توسيع الحكومة المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية