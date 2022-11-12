  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2022/11/12 : يكون الجو صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2022/11/13 : يكون الجو صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2022/11/14 : يكون الجو صاف بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

قطر تعتقل 8 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"

أرقام صادمة .. مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا

لا يمكن اعتراضه..إيران تُعلن تطوير صاروخ باليستيّ فرط صوتيّ للمرّة الأولى

قد تضم 30 وزيرا .. تواصل مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أميركا تزود إسرائيل بـ3 طائرات "إف-35"

انخفاض في سعر صرف الدولار

البرلمان اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس خلفا لعون

الأخبار الرئيسية

واشنطن : احتفال بن غفير بإرث منظمة إرهابية أمر مثير للاشمئزاز

قطر تعتقل 8 ضباط من البحرية الهندية بتهمة التجسس لمصلحة "إسرائيل"

الرئيس عباس مخاطبا غزة : فتح لن تقبل باستمرار الانقسام مهما كلف الثمن

B507DED3-5765-424E-8CDF-D30594E50A0F

حشود هائلة تحيي ذكرى الشهيد الخالد ياسر عرفات في غزة...

يديعوت : نتنياهو بدأ مشاورات توسيع الحكومة المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية