الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2022/11/12 : يكون الجو صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2022/11/13 : يكون الجو صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2022/11/14 : يكون الجو صاف بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.