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نادي الأسير: نقل المعتقلة دينا جرادات إلى المستشفى

الخميس 10 نوفمبر 2022 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: نقل المعتقلة دينا جرادات إلى المستشفى



رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت المعتقلة دينا جرادات (23 عاما) إلى المستشفى.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن المعتقلة جرادات نقلت منذ ثلاثة أيام من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، حيث تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، مشيرا إلى أنها نقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل في الدماغ، وكانت في كل مرة تمكث لساعات ثم يتم إعادتها للسجن.

‏وتابع أنّ جرادات، وهي من جنين، معتقلة منذ السابع من شهر آب الماضي ومحكومة بالسّجن لمدة أربعة شهور ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل.

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