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أبو عمرو يطلع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط على الأوضاع في فلسطين

الخميس 10 نوفمبر 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/ سما/

 أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مبعوث جمهورية الصين الشعبية الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، ومدير مكتب جمهورية الصين لدى دولة فسطين السفير قوه وي على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة بعد صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى سدة الحكم بعد الانتخابات الأخيرة، وكذلك الممارسات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين.

وأكد أبو عمرو خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الخميس، أهمية الدور الذي تقوم به الصين من أجل حصول دولة فلسطين والشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

ورحب أبو عمرو بمبادرات الصين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، كما رحّب بانعقاد القمة العربية الصينية في الرياض مطلع الشهر المقبل.

من جهته، أكد جيون عمق العلاقة بين البلدين واستعداد الصين لتقديم الدعم لدولة فلسطين من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وإبقاء القضية الفلسطينية على رأس الأجندة السياسية الدولية، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأبدى جيون استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، والعمل على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

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