الخارجية: ليبيا تقدم مزيدا من التسهيلات للفلسطينيين

رام الله/ سما/

قالت سفارة دولة فلسطين لدى دولة ليبيا، إن السلطات الليبية وافقت على منح إقامات لفئة المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، وتأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات، لأبناء الجالية الفلسطينية، معفاة من الرسوم.

وشكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان لها، اليوم الخميس، دولة ليبيا حكومة وشعبا على ما تقدمه لأبناء شعبنا من تسهيلات ورعاية واهتمام، مشيرة إلى أن ليبيا تعامل أبناء الجالية من حيث العمل والصحة والتعليم معاملة الليبيين، وأنها وافقت على علاج 25 حالة مرضية خارج دولة ليبيا وعلى نفقتها، كذلك صرف منحة للطلبة الفلسطينيين أسوة بالطلبة الليبيين، ما من شأنه تعزيز صمود أبناء شعبنا.