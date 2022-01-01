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بلدية خان يونس تشرع بإنشاء مسار للمشاة الأول على مستوى محافظات غزة

الخميس 10 نوفمبر 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات بتنفيذ مشروع إنشاء ممر مشاة لممارسة رياضة المشي في شارع رقم (5) في المنطقة المحصورة بين شارعي الرشيد الساحلي والمحررات غرب المدينة، بطول (1000) متر وبعرض (4.5) متر، وتمويل ذاتي بلغت كلفته (100) ألف دولار.


وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أن البلدية تحرض على رفع كفاءة مرافقها العامة والخدماتية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والعمل على توفير خيارات ترفيهية ورياضية مختلفة أمام المواطنين، وعموم الزائرين لمدينة خان يونس، سيما المتوجهين إلى شاطئ البحر، لافتًا إلى أهمية اختيار موقع مسار المشاة في تلك المنطقة من أجل التّنعم بأجواء الطبيعة الخلابة التي يشتهر بها حي المواصي.


وشدد د. البطة على أن البلدية قد بادرت بتنفيذ مسار المشاة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وخاصة محبي رياضة المشي ممارسة هواياتهم بين الأجواء الطبيعية وعلى مسافة قريبة من شاطئ البحر، مشددًا على أهمية الجهود المبذولة من قبل البلدية لتعزيز خدماتها وتطويرها بالشكل المطلوب في ظل الظروف الراهنة.


ومن جانبه أوضح المشرف على تنفيذ المشروع في البلدية م. أنس فياض أن مشروع مسار للمشاة يشمل إجراء تعديل لبعض مناسيب الطريق المحاذية لشارع رقم (5) من الجهة الجنوبية ثم فرد طبقة بيس كورس بسمك (15) سم، وتركيب حجر جبهة على حافتيّ المسار بطول (1،900) متر، ورصف الممر من خلال تركيب بلاط انترلوك بمساحة (3،900) متر مربع، مبينًا أنه سيتم تجهيز المدخل الجنوبي الشرقي من الشارع عبر إنشاء حارة تخزين لانتظار مركبات المواطنين الراغبين في ممارسة رياضة المشي.

#بلدية خان يونس

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