حشود هائلة تحيي ذكرى الشهيد الخالد ياسر عرفات في غزة...

رام الله / سما /

بدأ الفلسطينيون، ظهر الخميس، بإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات في مختلف محافظات الوطن.

و بدأ عشرات الالاف من الفلسطينيين بالتوافد الى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة ضمن استعدادات لمهرجان جماهيري حاشد تنظمه حركة "فتح" في قطاع غزة. لاحياء ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات .

ورفعت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح"، وصور الشهيد ياسر عرفات، ولافتات وصور الشهداء والأسرى، وسط هتافات تمجد الرئيس الراحل، وهتافات وطنية، وإطلاق أبواق المكبرات بالأغاني الوطنية.

وسيلقي الرئيس محمود عباس، كلمة للجماهير التي ستحتشد في مهرجان الرئيس الراحل ياسر عرفات، في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

يتبع ..