  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: ليبيا تقدم مزيدا من التسهيلات لأبناء جاليتنا

الخميس 10 نوفمبر 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: ليبيا تقدم مزيدا من التسهيلات لأبناء جاليتنا



رام الله / سما /

قالت سفارة دولة فلسطين لدى دولة ليبيا، إن السلطات الليبية وافقت على منح إقامات لفئة المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، وتأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات، لأبناء الجالية الفلسطينية، معفاة من الرسوم.

وشكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان لها، اليوم الخميس، دولة ليبيا حكومة وشعبا على ما تقدمه لأبناء شعبنا من تسهيلات ورعاية واهتمام، مشيرة إلى أن ليبيا تعامل أبناء الجالية من حيث العمل والصحة والتعليم معاملة الليبيين، وأنها وافقت على علاج 25 حالة مرضية خارج دولة ليبيا وعلى نفقتها، كذلك صرف منحة للطلبة الفلسطينيين أسوة بالطلبة الليبيين، ما من شأنه تعزيز صمود أبناء شعبنا.

#ليبيا #وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

تركيا ترد على طلب "إسرائيل" بترحيل قادة حماس من أراضيها

"أكسيوس": الرئيس عباس يرفض طلبا أمريكيا

إعلام إسرائيلي: الحكومة ستضم 30 وزيرا.. تسريب تسجيل صوتي لهرتسوغ يحذر من بن غفير (فيديو)

كهرباء غزة تصدر تنويهًا للمواطنين

فتح: اتصالات مستمرة لتنفيذ "إعلان الجزائر".. الكرة في ملعب حماس

هآرتس: "إسرائيل" دولة يحكمها زعران ونتنياهو دمية في أيديهم

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

يديعوت : نتنياهو بدأ مشاورات توسيع الحكومة المقبلة

بعد محاصرة منزله.. الاحتلال يعتقل شابًا بزعم مشاركته في قتل ضابط إسرائيلي بجنين

السفير الأميركي لدى إسرائيل يوجه رسائل تحذيرية : سنتصدى لأي محاولة لضم الضفة

عرين الأسود توضح الهدف الحقيقي من اقتحام الاحتلال قبر يوسف وتوجه رسالة لوم للإعلام

photo_2022-11-09_20-42-25

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية