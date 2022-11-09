فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت":
- بهدف تشكيل الحكومة سريعا: نتنياهو يعمل على إقرار قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا
- سموتريش على استعداد للتنازل عن وزارة المالية مقابل تعيينه وزيرا للأمن
- الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: كل العالم من حولنا قلق من بن غفير
- الانتخابات النصفية: على ترمب أن يشعر بالقلق
* "معاريف":
- هرتسوغ: العالم قلق من بن غفير
- تقدم في المفاوضات لتشكيل الحكومة ونتنياهو يأمل الإعلان عنها الأسبوع المقبل
- سموتريتش يطالب بإدارة أراضي إسرائيل
- أعضاء كنيست من اليمين اقتحموا مقام يوسف بنابلس "واستقبلوا" بوابل من الرصاص
* "هآرتس":
- لبيد: علينا العمل سويا لمنع إقرار قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا
- الرئيس الإسرائيلي يواصل اليوم التشاور مع قادة الأحزاب حول التوصية على من سيشكل الحكومة
- رام بن براك يعلن منافسة لبيد على رئاسة حزب يش عتيد