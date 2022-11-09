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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 10 نوفمبر 2022 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- بهدف تشكيل الحكومة سريعا: نتنياهو يعمل على إقرار قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا

- سموتريش على استعداد للتنازل عن وزارة المالية مقابل تعيينه وزيرا للأمن

- الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: كل العالم من حولنا قلق من بن غفير

- الانتخابات النصفية: على ترمب أن يشعر بالقلق  

* "معاريف":

- هرتسوغ: العالم قلق من بن غفير  

- تقدم في المفاوضات لتشكيل الحكومة ونتنياهو يأمل الإعلان عنها الأسبوع المقبل

- سموتريتش يطالب بإدارة أراضي إسرائيل

- أعضاء كنيست من اليمين اقتحموا مقام يوسف بنابلس "واستقبلوا" بوابل من الرصاص

* "هآرتس":

- لبيد: علينا العمل سويا لمنع إقرار قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا

- الرئيس الإسرائيلي يواصل اليوم التشاور مع قادة الأحزاب حول التوصية على من سيشكل الحكومة  

- رام بن براك يعلن منافسة لبيد على رئاسة حزب يش عتيد

#الصحف الإسرائيلية

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