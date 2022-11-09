ممثل حماس في لبنان يلتقي المنسق الأممي وينسلاند

غزة/ سما /

التقى ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، أمس الأربعاء، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وجرى الحديث حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد "عبد الهادي" على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورها في الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي وقضيته العادلة، والعمل على إجبار الاحتلال للتراجع عن اعتداءاته ومجازره، ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. كما جاء في بيان لـ "حماس".