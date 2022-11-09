  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد محاصرة منزله.. الاحتلال يعتقل شابًا بزعم مشاركته في قتل ضابط إسرائيلي بجنين

الخميس 10 نوفمبر 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد محاصرة منزله.. الاحتلال يعتقل شابًا بزعم مشاركته في قتل ضابط إسرائيلي بجنين



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الشاب صدقي مرعي من سكان الحي الشرقي في جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الساق.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت عبر مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى المنطقة، وحاصرت منزلًا بداخله مرعي، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة.

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في المنطقة، إلى جانب مواجهات مع عشرات الشبان الغاضبين.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن مرعي اعتقل لتورطه في عملية قتل الضابط نعوم راز قبل 6 أشهر خلال عملية عسكرية في جنين حينها.

الأكثر قراءة اليوم

تركيا ترد على طلب "إسرائيل" بترحيل قادة حماس من أراضيها

"أكسيوس": الرئيس عباس يرفض طلبا أمريكيا

مفاجأة من العيار الثقيل.. فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في ولايات أمريكية هامة

إعلام إسرائيلي: الحكومة ستضم 30 وزيرا.. تسريب تسجيل صوتي لهرتسوغ يحذر من بن غفير (فيديو)

كهرباء غزة تصدر تنويهًا للمواطنين

فتح: اتصالات مستمرة لتنفيذ "إعلان الجزائر".. الكرة في ملعب حماس

هآرتس: "إسرائيل" دولة يحكمها زعران ونتنياهو دمية في أيديهم

الأخبار الرئيسية

السفير الأميركي لدى إسرائيل يوجه رسائل تحذيرية : سنتصدى لأي محاولة لضم الضفة

عرين الأسود توضح الهدف الحقيقي من اقتحام الاحتلال قبر يوسف وتوجه رسالة لوم للإعلام

photo_2022-11-09_20-42-25

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

image_processing20221109-112456-y9t5ut

بالفيديو: تفاصيل جديدة ومثيرة عن ثائرات "جبل النار"

إعلام إسرائيلي: الحكومة ستضم 30 وزيرا.. تسريب تسجيل صوتي لهرتسوغ يحذر من بن غفير (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية