بعد محاصرة منزله.. الاحتلال يعتقل شابًا بزعم مشاركته في قتل ضابط إسرائيلي بجنين

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الشاب صدقي مرعي من سكان الحي الشرقي في جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الساق.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت عبر مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى المنطقة، وحاصرت منزلًا بداخله مرعي، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة.

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في المنطقة، إلى جانب مواجهات مع عشرات الشبان الغاضبين.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن مرعي اعتقل لتورطه في عملية قتل الضابط نعوم راز قبل 6 أشهر خلال عملية عسكرية في جنين حينها.