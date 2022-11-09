رام الله / سما /

تصدر استشهاد فتى في مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، وشاب من بلدة صانور بمحافظة جنين، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما تناولت الصحف الثلاث دعوة حركة "فتح" للمشاركة الواسعة في إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب رأفت عيسة والفتى مهدي حشاش والاحتلال يجرح ويعتقل العشرات في الضفة

- الرئيس يمنح القائد الوطني الكبير المرحوم صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

- "مركزية" فتح: سنواصل السير على درب القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات وجميع قادتنا المؤسسين

- الشيخ يبحث مع ممثل استراليا آخر المستجدات السياسية

- "فتح" تدعو إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء ذكرى استشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات

- نواب اليمين الإسرائيلي الجدد يكتبون حضورهم في سجل القتل

- هرتسوغ يحذر من بن غفير: العالم قلق منه

- الحزب الديمقراطي يحرم ترامب من تشكل حركة مد في الكونغرس

* "الأيام":

- استشهاد فتى في مواجهات مقام يوسف وشاب قرب جدار الفصل غرب جنين

- الرئيس يترأس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح"

- مواجهات وإصابة مواطنين في مناطق عدة والاحتلال حملة الهدم والتجريف

- سقوط مسيرة للاحتلال خلال اقتحام نابلس وأخرى في النقب

- الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط

- تأجيل النظر في قضية إخلاء عائلة شحادة من سلوان

- القدس: اعتقال 3 شبان بعد الاعتداء عليهم

- انتخابات الكونغرس: الديمقراطيين يحرمون الجمهوريين من تحقيق نتائج تقلب الموازين

* "القدس":

- شهيدان من مخيم بلاطة وصانور

- الرئيس يترأس اجتماعاً لـ"مركزية فتح"

- إصابات وإخطارات ومستوطنون يقطعون 120 شجرة

- قطر ترفض التعاون مع شركات اتصالات خليوية إسرائيلية

- الديمقراطيون يتفادون الهزيمة الكاسحة

- تأهب أمني إسرائيلي بالضفة وغانتس يحذر من تصعيد في الأقصى

- هرتسوغ يواصل اليوم جولة المشاورات والحكومة الإسرائيلية ستضم 30 وزيراً