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محمد المدني رئيساً للمنظمات الشعبية في حركة فتح خلفاً للطيراوي

الخميس 10 نوفمبر 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد المدني رئيساً للمنظمات الشعبية في حركة فتح خلفاً للطيراوي



رام الله / سما /

 أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعٍ عقدته مساء امس الأربعاء، عدة قرارات من بينها تكليف نائب قائد الحركة محمود العالول بمفوضية التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية، ومحمد المدني بملف المنظمات الشعبية.

وبحسب مصادر خاصة، فإنَّ مركزية فتح أقرت خلال اجتماعها مساء امس تكليف العالول بملف التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى تكليف محمد المدني مسؤولاً للمنظمات الشعبية في حركة فتح، خلفاً لسابقه توفيق الطيراوي.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد عقدت مساء امس، اجتماعاً مُهماً برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع الرئيس، خلال الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا.

كما ناقشت اللجنة المركزية عدداً من الملفات الداخلية المتعلقة بالحركة، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان لمتابعة هذه الملفات، بالإضافة إلى إقرار عقد جلسة للمجلس الثوري لحركة فتح في 4/12/2022.

وتواصلت وطن مع توفيق الطيراوي ولكنه رفض التعليق، علما انه لم يحضر اجتماع المركزية اليوم.

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