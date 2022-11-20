غزة: سلطة الأراضي وهيئة المطاعم توقعان بروتوكول تعاون مشترك

غزة/سما/

وقعت سطلة الأراضي الفلسطينية والهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، اليوم الأربعاء، على بروتوكول لتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما.

وقال رئيس سلطة الأراضي عماد الباز، إنه تم الإعلان عن جملة من التسهيلات للمطاعم والفنادق، وذلك بعد الظروف الصعبة التي مرت بها بعد جائحة كورونا والحرب على شنت على غزة والأضرار التي خلفتها.

وذكر أن هناك تسهيلات كبيرة تتعلق في الأرضي التي تم تأجيرها من سطلة الأرضي، حيث أن هناك تخفيض بنسبة 50% من الإيجار وللدفع النقدي هناك تخفيضات كبيرة أيضاً.

بدوره قال مدير عام المهن السياحية بوزارة السياحة زكريا الهور، إن هذه المذكرة تعنى بالتعاون المشترك والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بالتعاون مع هيئة المطعم وكافة المؤسسات الأهلية في القطاع.

وقال إنها تأتي في إطار الدور المتكامل مع هذا القطاع حتى يتم وضع كافة التسهيلات لهذه المذكرة التي سيتم توقيعها هذا اليوم.

من جانبها شكرت نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم ايمان عواد، رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وسلطة الأراضي على التسهيلات التي تم تقديمها.

وأشارت إلى أن الحكومة قامت بتخفيض مبلغ ما يقارب المليون دولار عن المطاعم والفنادق.

وكان الدعليس قد التقى قبل أيام مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، حيث أبدى رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي مؤكدا على أهمية دور هذا القطاع في الاقتصاد الفلسطيني وعمليات التشغيل ومساهمته الفاعلة في مواجهة ازمة البطالة، وابدى تفهما كبيرا لمطالب الهيئة بل وعبر عن تضامنه الكامل معها.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تسديد نسبة خصم ب 50% عن الأعوام 2017، 2018، 2019، 2021، بالإضافة الى تسديد نسبة خصم 20% عند الدفع النقدي للسنوات السابقة، ونسبة 30% للعام 2023، بالإضافة الى خصم بنسبة 10% للدفع النقدي لنفس العام، على ان يتم انتهاء هذه الإجراءات بتاريخ 20-11-2022.