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مستعدون لتنفيذ كافة البنود التي تضمّنها إعلان الجزائر بحذافيره

فتح: اتصالات مستمرة لتنفيذ "إعلان الجزائر".. الكرة في ملعب حماس

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: اتصالات مستمرة لتنفيذ "إعلان الجزائر".. الكرة في ملعب حماس



رام الله/سما/

كشفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأربعاء، عن استمرار الاتصالات مع لجنة جزائرية - عربية تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال متحدث الحركة حسين حمايل للأناضول، إن "لجنة المتابعة الجزائرية العربية التي تم تشكيلها بعد إعلان الجزائر تواصل اتصالاتها مع الحركة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الإعلان".

وأضاف حمايل: "حتّى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بتنفيذ إعلان الجزائر ونحن أبوابنا دائما مفتوحة للمصالحة".

وكان إعلان الجزائر المكوّن من 9 بنود نصّ على "أن يتولى فريق عمل جزائري عربي عملية الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني على أن تدير الجزائر عمل الفريق".

وأعرب متحدث الحركة عن استعداد حركته لتنفيذ كافة البنود التي تضمّنها إعلان الجزائر بحذافيره لإنهاء الانقسام.

وأردف: "إنهاء الانقسام مُتطلب أساسي وقد ضغطنا بهذا الموضوع، ومستعدون لتنفيذ بنود الاتفاق لإنجاح الجهود الجزائرية وما سبقها من جهود عربية".

وأشار حمايل إلى أن "الكرة في ملعب حركة حماس"، مُطالبا إياها "بتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة حزبية لتحقيق المصالحة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على الشعب الفلسطيني".

وكانت حركة "حماس" قد أعربت في تصريحات سابقة عن "استعدادها لتحقيق المصالحة وإنجاح الجهود الجزائرية".

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول وقّعت فصائل فلسطينية على وثيقة "إعلان الجزائر" في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي تم تنظيمه في الجزائر على مدار يومين.

وعلى مدار سنوات، عُقدت لقاءات واجتماعات عديدة بين الفصائل الفلسطينية توصل بعضها إلى اتفاقات، كان آخرها "إعلان الجزائر".

ومنذ صيف 2007 تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.

#اعلان الجزائر #المصالحة الفلسطينية

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