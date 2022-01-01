"فتح" تدعو إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات

رام الله/سما/

دعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، جماهير الشعب الفلسطينيّ، في الوطن والشتات إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد القائد المؤسّس الرمز ياسر عرفات (أبو عمار).

وأكدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد القائد المؤسّس ياسر عرفات؛ هي للتاكيد علي السير على نهجه وهي كذلك التزام وطني لمؤسّس الثورة الفلسطينيّة المعاصرة وقائدها التاريخيّ، وتخليدا لإرثه النضاليّ والكفاحيّ، وتأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنيّة التي استُشهد من أجل الحفاظ عليها، مُهيبةً بكافة كوادرها وأُطرها ومناطقها وشُعبها ومكاتبها الحركية وابناء شعبنا بالمشاركة الواسعة في هذه الفعاليات.