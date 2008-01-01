تركيا ترد على طلب "إسرائيل" بترحيل قادة حماس من أراضيها

أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الثلاثاء في جلسة برلمانية، إن أنقرة رفضت الامتثال للمطالب الإسرائيلية التي تطالب بترحيل قادة حماس المقيمين في البلاد خلال المحادثات الثنائية.

جاء ذلك وفق ما أورد موقع ميدل إيست آي البريطاني مساء اليوم الأربعاء، وردا على سؤال من أعضاء البرلمان ، قال تشاووش أوغلو إن أنقرة لا تعتبر حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تحكم قطاع غزة ، منظمة إرهابية وترفض طردهم.

ووفق الموقع ،قال تشاووش أوغلو: "لم نلبي أي طلب [إسرائيلي] بشأن حماس ، لأننا لا ننظر إلى حماس على أنها جماعة إرهابية". واضاف "نحن نقود دائما الجهود لتوحيدها مع فتح" في اشارة الى خصم حماس السياسي الذي يهيمن على السلطة الفلسطينية.

وفي أواخر أكتوبر / تشرين الأول ، حث وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طرد قادة حماس المقيمين في البلاد خلال زيارته لأنقرة ، وفقًا لموقع Ynet الإخباري الإسرائيلي .

وتأتي الزيارة بعد شهرين من استعادة تركيا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد سنوات من التوتر.

منذ عام 2020 ، طالب المسؤولون الإسرائيليون بخطوات تركية ملموسة لمعالجة وجود قادة حماس في تركيا قبل الانطلاق في محادثات المصالحة. لكن تركيا رفضت مع الحفاظ على العلاقات مع الجماعة واستمرارها في استضافة بعض قادتها في اسطنبول.

العلاقات الصخرية

وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين لموقع Middle East Eye في الماضي إن المصالحة لن تكون ممكنة بدون نقل قادة حماس إلى دولة أخرى.

ومع ذلك ، فقد أدى التعاون الاستخباري الإسرائيلي والتركي الوثيق والتطورات الإقليمية إلى تقريب البلدين ، وفي أغسطس / آب عينوا سفيرين للطرفين.

وفي سبتمبر ، التقى أردوغان برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ، يائير لابيد ، في نيويورك ، في أول لقاء له مع نائب إسرائيلي منذ عام 2008 ، عندما زار إيهود أولمرت أنقرة. كما قال الزعيم التركي الشهر الماضي إنه يعتزم زيارة إسرائيل بعد انتخابات 1 نوفمبر وأن أنقرة ستحافظ على علاقات جيدة على أساس المصالح المشتركة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

وقال أردوغان "طالما يتم احترام القيم ، فلن تستفيد تركيا وإسرائيل فحسب ، بل المنطقة بأسرها من خلال الدبلوماسية المربحة للجانبين".

ومع ذلك ، فإن فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات مع ائتلاف من الأحزاب اليمينية المتطرفة والأرثوذكسية المتشددة يهدد الآن بحدوث شرخ بين البلدين.



وكان أحد العوامل الرئيسية في العلاقات المتوترة في العقد الماضي هو الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس ومكانة الموقع المقدس ، والتي يمكن تقويضها في ظل البرلمان الإسرائيلي الجديد. يبقى وجود قادة حماس نقطة خلاف أخرى.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك بعد على نتائج الانتخابات الإسرائيلية أو يهنئون نتنياهو.