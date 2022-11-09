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فتح: عريقات علامة تاريخيّة بارزة في مسيرة الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: عريقات علامة تاريخيّة بارزة في مسيرة الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة



رام الله/سما/

قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، إنّ المناضل الوطنيّ الكبير الدكتور (صائب عريقات) علامةٌ تاريخيّةٌ بارزةٌ في مسيرة الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، مضيفةً انّ (عريقات) لم يتوانَ خلال مسيرته النضاليّة والسياسيّة عن تأدية دوره الوطنيّ والتنظيميّ في سياق الدفاع عن الحقوق الوطنيّة المشروعة لشعبنا، المرتكزة على الثوابت التاريخيّة.

وتابعت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ الذكرى الثانية لرحيل عضو اللجنتين التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة والمركزيّة لحركة "فتح" الدكتور (صائب عريقات) تحثّ أبناء شعبنا، وأبناء حركة "فتح" على مواصلة النضال حتّى انتزاع الحقوق الوطنيّة المشروعة، التي لم يألُ (عريقات) جهدًا في الدفاع عنها، وأبرز تلك الحقوق؛ حق إقامة الدولة الفلسطينيّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس.

وبيّنت أنّ (عريقات) الذي استهلّ حياته مناضلًا ضدّ الاحتلال وسياساته الإرهابيّة بحقّ شعبنا؛ استخدم معرفته ومكانته الأكاديميّة في إبراز الرواية الفلسطينيّة للصراع مع الاحتلال؛ عبر مشاركته في مؤتمر (مدريد) للسّلام عام 1991، يُضاف إلى دوره في مؤتمرات السّلام والمعارك التفاوضيّة، مؤكّدةً أنّ (عريقات) سيظلّ حاضرًا في الذاكرة الوطنيّة.

#فتح

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