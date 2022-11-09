صور: تشييع جثمان الشهيد مهدي حشاش في نابلس

نابلس/سما/

شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى مهدي محمد حمد الله حشاش (15 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرقا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، باتجاه منزله في المخيم، حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم سار المشيعون نحو مسجد عباد الرحمن وأقيمت صلاة الجنازة عليه، ومنه إلى مقبرة المخيم حيث ووري جثمانه الثرى هناك.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا به شوارع المخيم، مرددين الهتافات الغاضية والمنددة بالجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وكان الفتى الحشاش قد ارتقى فجرا متأثرا بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لمقام يوسف، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة.