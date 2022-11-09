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شهيد برصاص الاحتلال غرب جنين

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال غرب جنين



جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب رأفت علي عبد الله عيسة 29 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين

وأفادت مصادر طبية بأن شابا من قرية صانور جنوب جنين، أصيب بجروح خطيرة في قدميه بعدة رصاصات إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين.

وذكرت المصادر بأن الشهيد رأفت عيسة أصيب بالرصاص في فخذيه، ما أدى لقطع الشرايين الرئيسية فيهما.

وأضافت، ان جيش الاحتلال اعتقل الشاب عقب إصابته، ونقله الى معسكر سالم، ومن ثم تم تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، وجرى نقله الى مستشفى الرازي في جنين،وأعلنت وزارة الصحة استشهاده فيما بعد.

#اصابة #جنين

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