جيش الاحتلال يعترف بسقوط إحدى طائراته في نابلس الليلة

القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سقوط إحدى طائراته المسيرة خلال نشاط للجيش في منطقة نابلس شمال الضفة الليلة الماضية.



ووفقاً للمتحدث باسم الجيش، سقطت طائرة مسيرة تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي، خلال نشاط عسكري في منطقة نابلس في الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت، فجر اليوم، خلال نشاط للجيش في الضفة، دون أن يكشف عن طبيعة النشاط العسكري.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في منطقة قبر يوسف، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية". مدعية بأنه "لا يوجد خوف من تسريب المعلومات".