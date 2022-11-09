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هب الريح يبحث مع مسؤول سويدي التعاون بين البلدين

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح يبحث مع مسؤول سويدي التعاون بين البلدين



رام الله/سما/

بحث وزير الداخلية زياد هب الريح مع المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية كارل ماغنس نيسير التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور القنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم ونائبه ديفيد كارلسون.

وناقش الجانبان التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات التي تخص وزارة الداخلية، وتخدم مصلحة الشعبين.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون على صعيد العديد من القطاعات، مشيدا بعمق العلاقات الفلسطينية السويدية وبدعم السويد الدائم للقضية الفلسطينية.

بدوره، أكد المسؤول السويدي أنه سيعمل بكل طاقته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.

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#اللواء هب الريح

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