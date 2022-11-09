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المالكي يثمن جهود منظمة فرسان مالطا في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يثمن جهود منظمة فرسان مالطا في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني



رام الله/سما/

 ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، جهود منظمة فرسان مالطا والخدمات التي تقدمها لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني بما فيها مستشفى العائلة المقدسة في محافظة بيت لحم.

وتطرق الوزير المالكي، خلال اللقاء الذي عقده مع وزير التعاون الدولي والعمل الإنساني لمنظمة فرسان مالطا ذات السيادة اليساندرو دي فرانسيس، في مقر الوزارة، إلى أهمية تنفيذ ومتابعة الاتفاقية الموقعة بين منظمة فرسان مالطا والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، وذلك في مجالات إنسانية واجتماعية محددة، وشدد على ضرورة الاتفاق على برنامج عمل لمشاريع تخدم دول ثالثة تقع ضمن أولويات المنظمة والوكالة كمساهمة مهمة في تنفيذ الاهداف الانمائية الدولية.

وأشار الى أهمية التعاون مع الجاليات الفلسطينية في دول الاغتراب، لحشد مزيد من البرامج التي تستهدف الجيل الجديد لزيارتهم للأراضي المقدسة وتثبيت الهوية الفلسطينية المسيحية الاسلامية العربية.

#رياض المالكي

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