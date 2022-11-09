  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يمنح القيادي الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح القيادي الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا



رام الله/سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، القائد الوطني الكبير المرحوم د.صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة القائد المرحوم د. عريقات، بحضور نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

ومنح الرئيس، نجمة الشرف من الدرجة العليا للقائد الوطني الكبير د.صائب عريقات، تقديراً لمسيرته النضالية والوطنية المشرفة دفاعاً عن القضية الفلسطينية وتثميناً لجهوده ومثابرته وتمكسه بالثوابت الوطنية الفلسطينية طوال سنوات نضاله، من اجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس.

بدورها، ثمنت عائلة القائد الراحل عريقات، هذا التكريم من قبل السيد الرئيس، الذي يعبر عن الوفاء والتقدير لمسيرة الراحل النضالية في الدفاع عن قضية شعبه وأرضه.

#الرئيس عباس #صائب عريقات

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

"إسرائيل" تنقل رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية

انتقاما لاغتيال النابلسي.. الاحتلال يدعي احباط عملية فدائية تقودها "3 نساء"

صحيفة عبرية: سموتريتش سيطالب بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة

شهيد برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)

"الرئاسة الإسرائيلية" تكشف تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم في قمة المناخ

مفاجأة من العيار الثقيل.. فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في ولايات أمريكية هامة

الأخبار الرئيسية

شهيد برصاص الاحتلال غرب جنين

photo_2022-11-09_14-41-28

صور: تشييع جثمان الشهيد مهدي حشاش في نابلس

25-10-22-123437954

"إسرائيل" وقطر تتفقان على فتح مكتب دبلوماسي خلال فترة المونديال

جيش الاحتلال يعترف بسقوط إحدى طائراته في نابلس الليلة

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قضية إخلاء عائلة شحادة من سلوان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية