  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

4 فنانات يعتذرن عن العمل مع خالد يوسف في "سر السلطان"

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 فنانات يعتذرن عن العمل مع خالد يوسف في "سر السلطان"



وكالات / سما /

اعتذرت 4 فنانات من مصر وتونس عن المشاركة في بطولة حلقات مسلسل "سر السلطان"، والذي يعود به المخرج السينمائي المصري خالد يوسف للساحة الفنية بعد غياب سنوات، فضلا عن كونه يخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الأولى.

وكان من الفنانات اللاتي اعتذرن عن المشاركة في المسلسل دون أسباب واضحة كل من "زينة ومي عمر" من مصر والفنانتين التونسيتين درة وعائشة بن أحمد.

وحل بدلا من هؤلاء الفنانات المصريات حنان مطاوع ونجلاء بدر ومنة فضالي، وجار ترشيح باقي النجوم بالتزامن مع تصوير المسلسل، والذي انطلق بالفعل منذ أسابيع قليلة.

وقال عدد من المقربين لـ"إرم نيوز"، إن "المعتذرات تخوفن من ذكر أسمائهن في جمل غير مفيدة مع المخرج السينمائي خالد يوسف، خاصة بعد قصة الفيديوهات التي انتشرت للمخرج السينمائي الكبير قبل عدة سنوات مع عدد من الفنانات الشابات".

ومسلسل "سر السلطان"، يُعرض في سباق دراما رمضان المقبل، وهو عن رواية "سره الباتع"، ويقوم ببطولة كل من الفنانين أحمد فهمي وأحمد السعدني وأحمد وفيق وحنان مطاوع ونجلاء بدر ومنة فضالى وخالد أنور وآخرون.

وكانت آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم "كارما" الذي عرض العام 2018، وهو بطولة عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرازق، وفاء عامر، ماجد المصري، حسن الرداد، خالد الصاوي، مجدي كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمي.

#فنانات #العمل #خالد يوسف #سر السلطان #مصر #تونس

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

"إسرائيل" تنقل رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية

انتقاما لاغتيال النابلسي.. الاحتلال يدعي احباط عملية فدائية تقودها "3 نساء"

صحيفة عبرية: سموتريتش سيطالب بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة

"الرئاسة الإسرائيلية" تكشف تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم في قمة المناخ

هرتسوغ يدفع بحكومة وحدة مع نتنياهو.. وهذا هو موقف لبيد وغانتس..

20 قتيلا في هجوم منسوب لإسرائيل على الحدود السورية العراقية وهذا ما استهدفته ..

الأخبار الرئيسية

تأهب أمني إسرائيلي بالضفة: "الفترة الوشيكة متوترة والإنذارات لا تزال مرتفعة"

2022-11-09_09-18-44_284481

مفاجأة من العيار الثقيل.. فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في ولايات أمريكية هامة

صحيفة عبرية : ما الذي ينتظر الاحتلال في الضفة بعد "عرين الأسود" ؟

54196

20 قتيلا في هجوم منسوب لإسرائيل على الحدود السورية العراقية وهذا ما استهدفته ..

وزير إسرائيلي : الدول العربية متخوفة من الحكومة القادمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية