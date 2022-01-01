مفاجأة من العيار الثقيل.. فلسطينيون يستحوذون على عضوية البرلمان في ولايات أمريكية هامة

رام الله / سما /

فازت الفلسطينية رؤى رمان، في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية، بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، حيث قدمت في منشور لها عبر موقع انستغرام شكرها لكل الذين ساندوها في الوصول الى برلمان الولاية.

وفي ولاية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية الينوي مرشحاً عن الحزب الديمقراطي.

كما فازت رشيدة طليب، مرشحة الحزب الديمقراطي أيضا في انتخابات الكونغرس للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشغيان بعد حملة شرسة خاضتها ضد مرشحة مؤيدة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومؤسسات اسرائيلية عاملة في أمريكا.

واعتبر القيادي في المجلس الفلسطيني الأميركي ماهر عبد القادر ان نجاح الشباب الفلسطيني في هذه الانتخابات يشكل استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم به العشرات من قيادات الجالية في دعم المرشحين، واستكمالاً للنجاحات المتتالية التي حققها المرشحون الفلسطينيون في انتخابات البرلمانات، سواء أكان على مستوى ولايات معينة أم على مستوى الولايات المتحدة، وفق “شهاب”.

وأضاف عبد القادر: “ان هذه نتائج عمل الجالية التي انطلقت منذ سنوات في التركيز على تهيئة مرشحين مؤيدين لقضايا الجالية الفلسطينية وقضايا فلسطين بالعمل على حملاتهم ودعمهم مالياً، حيث تتوج ذلك بالعمل ودعم 12 مرشحا للكونغرس الأميركي وجميعهم تمكنوا من الفوز في هذه الانتخابات النصفية.

وأشار الى أنه لم يكن داخل الكونغرس الاميركي قبل 6 سنوات من داعمين أو مؤيدين للقضية الفلسطينية، والآن العدد يفوق الـ10 وذلك بفضل الجهود المتواصلة وحملات الدعم والاسناد التي يقوم بها أبناء الجالية بالتعاون مع أبناء الجاليات العربية والاسلامية لدعمهم.