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الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت سياحية ومزرعة في دوما جنوب نابلس

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم خمسة منشآت سياحية في قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة ، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مزرعة مقامة على مساحة دونم و200 متر، تعود للمواطن نصر دوابشة، وتبلغ تكلفتها نصف مليون شيقل، إضافة إلى أربع منشآت سياحية "شاليهات" تعود للمواطن أحمد سلاودة، وتبلغ كلفتها 2.5 مليون شيقل.

وأشار إلى أنه وبحسب الاخطار، فإن قوات الاحتلال ستنفذ الهدم بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وخيّرت أصحابها بين هدمها بأنفسهم أو تحمل تكلفة الهدم إذا قامت جرافاتها بذلك.

ولفت دوابشة إلى أن الاحتلال سلّم أهالي البلدة خلال عامي 2021 و2022، نحو 100 إخطار بوقف العمل والبناء بمنازل ومنشآت، بحجة تواجدها في المناطق المصنفة "ج".

#نابلس #الاحتلال #دوما

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