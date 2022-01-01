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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يدعوت أحرنوت":

- غانتس وليبرمان لن يوصيا بلبيد لتشكيل الحكومة القادمة  

- احزاب اليمين ستوصي بنتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة  

- العنف في شوارع اسرائيل أصبح مقلقا ومؤخرا أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة

- الرئيس الصيني يأمر جيشه بالاستعداد للحرب  

* "معاريف":

- مقرب من نتنياهو: لن يدخل في حرب مع الجهاز القضائي  

- احزاب اليمين تطالب باقرار قانون يحدد صلاحيات المحكمة العليا ويمنعها من التدخل في قرارات الكنيست والحكومة  

- المرحلة المقبلة ستكون متوترة جدا وكمية التحذيرات عالية

- نتنياهو لزلنسكي: سأدرس مطالبك بعد دخولي مكتب رئاسة الحكومة  

* "هآرتس":

- المستشارة القانونية للحكومة (احزاب اليمين تطالب باقالتها): ننفذ القانون بغض النظر عن هوية القيادة السياسية  

- الجيش يقر لمنتخبي اليمين اقتحام قبر يوسف وهو قرار سياسي يتناقض مع موقف "الأمن"

- تأجيل فعالية في معهد جيتا الاسرائيلي حول النكبة الفلسطينية ومحرقة اليهود بسبب انتقادات لربط النكبة بالمحرقة

#الصحف الإسرائيلية

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