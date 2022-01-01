فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يدعوت أحرنوت":
- غانتس وليبرمان لن يوصيا بلبيد لتشكيل الحكومة القادمة
- احزاب اليمين ستوصي بنتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة
- العنف في شوارع اسرائيل أصبح مقلقا ومؤخرا أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة
- الرئيس الصيني يأمر جيشه بالاستعداد للحرب
* "معاريف":
- مقرب من نتنياهو: لن يدخل في حرب مع الجهاز القضائي
- احزاب اليمين تطالب باقرار قانون يحدد صلاحيات المحكمة العليا ويمنعها من التدخل في قرارات الكنيست والحكومة
- المرحلة المقبلة ستكون متوترة جدا وكمية التحذيرات عالية
- نتنياهو لزلنسكي: سأدرس مطالبك بعد دخولي مكتب رئاسة الحكومة
* "هآرتس":
- المستشارة القانونية للحكومة (احزاب اليمين تطالب باقالتها): ننفذ القانون بغض النظر عن هوية القيادة السياسية
- الجيش يقر لمنتخبي اليمين اقتحام قبر يوسف وهو قرار سياسي يتناقض مع موقف "الأمن"
- تأجيل فعالية في معهد جيتا الاسرائيلي حول النكبة الفلسطينية ومحرقة اليهود بسبب انتقادات لربط النكبة بالمحرقة