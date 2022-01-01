رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس أمام قمة المناخ في شرم الشيخ، على أن الاحتلال يدمر الطبيعة، ويسرق المقدرات، ويدفن مخلفاته الصلبة والخطرة في أرضنا.

كما أبرزت الصحف، وقوع مواجهات في الخليل والرام ومخيم شعفاط، واستيلاء المستوطنين على أراضٍ وقفية شمال مدينة أريحا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- اشتية: الاحتلال يدمر الطبيعة ويسرق المقدرات ويدفن مخلفاته الصلبة والخطرة في أرضنا

- 28 مليون «شيقل» لدعم الاستيطان وتهويد حي "واد الربابة" في سلوان

- مياه الأمطار تغرق أحياء بقطاع غزة وتلحق أضرارا بممتلكات المواطنين

- اعتداء احتلالي سافر على أسرى داخل محكمة "عوفر"

- "فتح" تقيم بيت عزاء للراحلة المناضلة فاطمة البرناوي في البيرة

- لبيد وغانتس: توجهنا نحو المعارضة وحكومة وحدة مع نتنياهو ليست ضمن اهتماماتنا

- مقتل شابين برصاص مجهولين في السيلة الحارثية

- مصرع مستوطن متأثرا بإصابته بعملية طعن قرب قلقيلية

* "الأيام":

- مواجهات في الخليل والرام ومخيم شعفاط ومستوطنون يستولون على أراضٍ وقفية

- الاعتداء على ثلاثة أسرى خلال نقلهم لمحكمة "عوفر"

- قمة شرم الشيخ تطلق خطة لمساعدة الدول الفقيرة للتكيف مع تغير المناخ

- هرتسوغ يبدأ اليوم التشاور مع الأحزاب المنتخبة قبل تكليف مرشح تشكيل الحكومة المقبلة

- واشنطن: لا نتعجل بالحكم على الحكومة الإسرائيلية القادمة

- الأميركيون اقترعوا في انتخابات حاسمة وترامب سيصدر «إعلاناً مهما جدا» قريباً

- كوخافي: نفذنا 2100 عملية واعتقال 1500 مطلوب بالضفة خلال "كاسر الأمواج"

* "القدس":

- 28 مليون شيقل لدعم الاستيطان وتهويد حي وادي الربابة في سلوان

- أول منخفض جوي يتسبب بغرق منازل وإغلاق طرق رئيسة في غزة

- مستوطنون يستولون على قطعة أرض تابعة للأوقاف

- الاعتداء على معتقلين داخل محكمة "عوفر".. والحركة الأسيرة تتضامن

- المصادقة على اقتحام أعضاء كنيست لقبر يوسف

- إسرائيل تهاجم ندوة تتناول الهولوكوست والنكبة

- شعبية بايدن تتراجع قبل الانتخابات النصفية