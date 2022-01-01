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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر امنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطنين هيثم محمد روبين الجعبري (30 عاما)، ومهند عبد السميع ابو رموز، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما والتنكيل بهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل

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