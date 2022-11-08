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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طاهر التميمي من قرية النبي صالح غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقل الشاب صلاح أبو سرحان من منزل عائلته في بلدة العبيدية.

فيما اعتقل من الخليل، هيثم الجعبري، ومهند أبو رموز.

بينما اعتقل منتصر مجدوبة من طولكرم، وإسلام منصور من اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفي بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، اعتقل 3 شبان، هم: منتصر الشيخ، ومحمد أبو عيد، وعز منصور، فيما اعتقل عدي مرار من بيت دقو.

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