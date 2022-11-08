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طقس فلسطين : امطار متفرقة في جميع المناطق

الأربعاء 09 نوفمبر 2022 07:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : امطار متفرقة في جميع المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2022/11/10 : يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2022/11/11 : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2022/11/12 : يكون الجو صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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