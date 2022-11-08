Ooredoo‌ تقدم أفضل تجربة مشتركين في فلسطين‌

رام الله / سما /

أطلقت شركة Ooredoo حملة جديدة تحت عنوان "لأفضل تجربة مشتركين" والتي تعكس مساعي الشركة المستمرة لخدمة المشتركين ومواكبة احتياجاتهم لتقديم تجربة مميزة وسلسة وفقاً لأفضل المثل العالمية في قطاع الاتصالات.

تسعى شركة Ooredoo في مختلف أعمالها للمحافظة على أعلى درجات الرضى عند مشتركيها، وذلك بما يتوافق مع رؤيتها لتقديم أفضل الخدمات العصرية وتطوير المستقبل بما يشمل تواصل أفضل بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي هذا السياق أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo د. ضرغام مرعي عن فخره بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها الشركة في السوق الفلسطيني بالإضافة للتميز بالأداء المالي والتجاري، حيث أنها ترجمة واضحة لثقة المشتركين بشركة Ooredoo كأفضل شبكة فلسطينية، مؤكدًا على أن الشركة تسعى دومًا للبقاء عند حسن ظن المشترك الفلسطيني.

وقال د. مرعي: "نحن في Ooredoo نبذل قصار جهدنا لنكون الأقرب للمشترك، وقمنا برقمنة خدماتنا بما يتناسب مع روح هذا العصر، وطورنا تطبيق موبايل متميز وسهل الاستخدام مبني على توفير احتياجات المشتركين، كما حرصنا أن نكون منتشرين من خلال آلاف نقاط الشحن ومئات نقاط البيع والوكلاء والمعارض على امتداد محافظات الضفة وغزة، كما نعمل دومًا على الاستثمار في شبكتنا لتكون الأحدث والأفضل مقدمين من خلالها أسرع إنترنت، وللبقاء على اتصال دائم مع المشتركين فإن خدمات العناية بالزبائن تعمل على مدار الساعة لنكون دائماً بالخدمة جاهزين".

وأضاف: "إن الشركة ستستمر في مساعيها الرامية للحفاظ على هذه المكانة والإرتقاء بها أيضاً، واضعين نصب أعيننا المشترك أولاً".