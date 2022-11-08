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انتخاب الأديبة الفلسطينية حنان عواد في حركة الشعر العالمية

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب الأديبة الفلسطينية حنان عواد في حركة الشعر العالمية



ميديلين/سما/

- انتخبت حركة الشعر العالمية، اليوم الثلاثاء، الأديبة الفلسطينية حنان عواد، عضوا في لجنة التنسيق العليا لدول آسيا في الحركة.

جاء ذلك في اجتماعها الذي عقد في ميديلين برئاسة الشاعر الكولومبي الكبير فرناندو رندم، تقديراً لدولة فلسطين، ودعماً لنضالها العادل من أجل الحرية والاستقلال، ولشعرائها المبدعين المقاومين.

وحركة الشعر العالمية هي حركة ثورية نضالية مناهضة للاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري وكل أشكال الظلم، تضم كبار الكتاب الملتزمين من جميع أنحاء العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الأديبة عواد ان حركة الشعر العالمية كان لها ولا زال، مواقف متقدمة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وخاصة في الظروف الصعبة أيام الحصار والحروب والانتهاكات المستمرة للاحتلال.

ويأتي هذا الانتخاب تقديرا لجهود الأديبة عواد في بناء الجسور الثقافية والحضارة والسياسية بين فلسطين والعالم، ولأدبها الملتزم المبدع والمقاوم.

#حنان عواد

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